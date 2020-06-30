Канделаки высмеяла «революционные» смартфоны iPhone

Москва, 30 июня. Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-аккаунте подвергла сомнению «революционность» смартфонов iPhone от американской компании Apple. По мнению журналистки, в последнее время у компании уже не получается удивить своих покупателей.

«Тринадцать лет компания Apple выпускает iPhone. Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень», — пояснила Канделаки.

Она отметила, что поскольку выпустить «революционного» смартфона у компании не получается давно, компания убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку. Кроме того она обратила внимание, что в новой операционной система iOS слишком много заимствований из Android.

«Когда маркетологи Apple объясняют это борьбой за экологичность, остается только ухмыльнуться. Я, конечно, могу позволить себе купить и наушники, и зарядку, но так ведь и телефон другой марки купить недолго», — делает вывод Канделаки.

Напомним, ранее американский техноблогер Маркес Браунли обратил внимание, что в iOS 14 можно будет включить уведомления, которые сообщат о резких звуках. К примеру, о звонке в дверь. Как объясняет блогер, телефон загорается и подает сигнал, если вы, к примеру, играете в наушниках, а в этот момент кто-то звонит в дверь. Однако функция не всегда работает корректно. Брайнли показал, что на экране его смартфона несколько раз подряд появилось уведомление, что якобы где-то рядом течет вода.