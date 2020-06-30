Тимати подарил восьмилетнему сыну Киркорова мотоцикл за 100 тысяч рублей

Москва, 30 июня. Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин-Кристин отметил свое 8-летие. На праздник к мальчику пришло множество звезд. Кроме того, российский исполнитель Тимати подарил сыну Киркорова дорогостоящий мотоцикл.

Родители организовали пышный праздник во дворе загородного дома. О том, как прошел день рождения, Киркоров рассказал в своем instagram-аккаунте. Утром отец опубликовал короткое видео, на котором запечатлены семейные моменты. В подписи к видео Киркоров пожелал сыну Мартину «бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний».

После в загородный дом приехали аниматоры, одетые в персонажей киновселенной «Звездные войны». Мальчик также исполнял роль одного из джедаев.

Судя по Stories, которые снимал Киркоров-старший, на праздник были приглашены Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Ани Лорак и Тимати. Рэпер подарил сыну певца мотоцикл, стоимость которого составляет примерно 100 тысяч рублей. Праздник закончился мощным салютом.

Напомним, ранее в Сети появилась фотография певицы Аллы Пугачевой, сделанная во время празднования ее дня рождения. Пугачева позирует вместе со своей дочерью Лизой и сыном Гарри на кухне своего дома в необычном платье. Фанаты сильно удивились подобному снимку и заметили, что на нем артистка не похожа сама на себя.

В комментариях под записью пользователи Сети заметили, что фотография, возможно, была обработана в каком-то фоторедакторе, поскольку Пугачева сильно похожа на другую популярную российскую певицу — Аниту Цой.