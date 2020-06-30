Эксперт рассказал, каким будет курс доллар до конца года

Москва, 30 июня. Курс доллара по отношению к рублю в скором времени может опуститься к отметке в 60 рублей, поскольку разница между инфляцией РФ и США сокращается, а благодаря бюджетному правилу убран главный компонент нестабильности — колебание цен на нефть. Об этом во вторник заявил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

«Накопленная инфляция за период кризиса не показывает ничего выдающегося – те 4%, которые установлены таргетом, и 2%, которые наблюдаются в США – не такие вещи, которые должны фундаментально ослаблять курс, и в такой ситуации курс определяется конъюнктурой», — приводит слова Романчука РИА Новости.

Также было отмечено, что в течение года возможно увидеть снижение стоимости доллара до 60-63 рублей. Тем не менее, скорее всего, пара доллар-рубль до конца года будет находится в диапазоне 65-75 рублей за доллар.

Романчук также отметил, что ранее в России сохранялся паттерн, согласно которому каждый кризис выводил курс доллара к рублю на новую ступень и оттуда он не возвращался. Однако сейчас можно наблюдать лишь незначительные колебания. Кроме того, курс спокойно удержался во время пандемии коронавирусной инфекции. Эксперт считает, что это может стать фундаментом для укрепления отечественной валюты.