В Раде уверены, что Зеленский станет последним украинским президентом

Киев, 30 июня. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.

Рабинович напомнил, что год назад на президентских выборах Зеленского, «столько обещавшего народу», поддержали три четверти избирателей, но сегодня большинство из них разочаровались в действующей власти. По мнению политика, сейчас «73 процента украинцев» начинают заигрывать с 20 процентами тех, кто не голосовал за нынешнего президента. Парламентарий считает, что Зеленский попросту не знает, что делать с государством.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «президент Зеленский будет или самым успешным президентом Украины, или последним президентом, потому что мы станем парламентской республикой», — думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту», — сказал Рабинович.

Политик заявил, что «до того момента. как некоторые начали скакать с кастрюлями на голове», Украина была процветающим государством.

«У нас была космическая отрасль, а сегодня «Южмаш» производит кастрюли. У нас было судостроение, а сегодня Николаевский судостроительный завод производит скороварки. Рабочие «Электротяжмаша» в Харькове бастуют, потому что им не платят зарплату. Единственное предприятие на Украине, специализирующееся на оборудовании для тепловозов, растаскивается и никому ничего не надо! С командой Порошенко [Экс-президента Украины Петра Порошенко — Прим. ФАН] все было понятно, а сегодня страной руководят временщики, которые ничего не соображают в хозяйствовании», — отметил Рабинович.

Депутат высказал мнение, что действующей украинской власти «плевать, что будет после них», а сложившуюся в стране ситуацию охарактеризовал как «всеукраинский сумасшедший дом».