Эксперт по питанию рассказала, какую еду необходимо готовить в микроволновке

Москва, 30 июня. Микроволновая печь имеет ряд преимуществ, однако при приготовлении блюд в ней необходимо помнить о нескольких нюансах. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Ольга Багрянцева.

Дело в том, что приготовленная или разогретая в СВЧ-печи еда не отличается ни по своей структуре, ни по питательной ценности от еды, разогретой другими способами. Однако, микроволновка имеет ряд преимуществ, если речь идет о приготовлении диетической пищи. Микроволны способны проникать глубоко в еду и быстро нагревать ее. Кроме того, после данного процесса не образуется золотистая корочка, из-за чего продукт остается диетическим.

«Золотистая корочка содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Это бензапирен, бензантрацен и другие. При некоторых заболеваниях из рациона исключаются жареные, жирные продукты, которые мы готовим на плите или в духовке», — пояснила Багрянцева в интервью радио Sputnik.

Также она напомнила ряд правил, которых стоит придерживаться при использовании СВЧ-печей. В частности, в них нельзя варить яйца, поскольку при нагревании они могут взорваться. Нельзя готовить продукты, обернутые в пленку. Также не стоит пользоваться металлическими контейнерами, поскольку микроволновка может сгореть из-за возникшего разряда.

Напомним, ранее эксперты дали советы по правильному хранению продуктов. Одно из их гласит: «То, что мы положили раньше, должно быть первым, чем мы воспользуемся». По словам специалистов, купленные ранее продукты нужно ставить вперед, чтобы употребить продукты, чей срок годности скоро кончится.