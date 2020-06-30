CNN рассказал об «унижении» Трампом Меркель и Мэй

Вашингтон, 30 июня. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил об оскорблениях президента США Дональда Трампа в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Великобритании Терезы Мэй.

По данным телеканала, Трамп унижал Меркель и Мэй в ходе засекреченных телефонных разговоров. Один из источников CNN рассказал, что нападки американского президента были «почти садистскими».

«Некоторые вещи, которые он говорил Меркель, просто невероятны: он называл ее «глупой» и обвинял в том, что она находится в кармане у русских. Наибольшую жестокость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем должен быть жестким», — приводит телеканал слова источника.

Оставшийся анонимным немецкий чиновник подтвердил, что телефонные разговоры Трампа и Меркель были настолько «необычайными», что в Берлине были вынуждены пойти на особые меры, чтобы сохранить их содержание в тайне. Мужчина назвал поведение главы Белого дома «очень агрессивным» и подчеркнул, что это стало поводом для сокращения числа людей, участвующих в мониторинге звонков Меркель.

Другой источник CNN рассказал, что Трамп во время телефонного разговора с Мэй называл ее «дурой» и бесхребетной в связи с ее действиями по поводу Brexit, позицией в отношении НАТО и иммиграционных вопросов.

Сообщается также, что президент США «регулярно издевался и унижал» других руководителей стран Запада, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Канады Джастина Трюдо и его австралийского коллегу Скотта Моррисона.

В то же время, передает CNN, другие лидеры, в числе которых президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, часто «переигрывали» Трампа в ходе засекреченных переговоров по телефону. Это, утверждает телеканал, убедило многих высокопоставленных американских чиновников в том, что действующий президент США представляет угрозу для национальной безопасности. По их мнению, глава Белого дома зачастую «не был готов к обсуждению серьезных вопросов».