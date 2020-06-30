США ужесточили ограничения для экспорта товаров в Россию

Вашингтон, 30 июня. Бюро промышленности и безопасности Минторга США ужесточило экспортные ограничения в отношении ряда стран, в том числе России. Усложненные правила вывоза технологий вступили в силу в понедельник, 29 июня.

Ранее действовало исключение, согласно которому экспортеры могли поставлять относительно широкий спектр товаров, если они предназначались исключительно для гражданского использования. Данные правила, например, касались подшипников, компьютеров, ряда электроники, оборудования для производства самолетных двигателей.

По новым правилам для продажи экспортеру придется получить специальную лицензию Минторга США даже в том случае, если товары предназначаются исключительно для использования в гражданских целях. Это займет больше времени. Помимо России изменения коснутся Китая, Венесуэлы, Армении, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Ирака, сообщает РБК.

Второе ограничение призвано расширить понятие «военного пользования» и сузить возможности российской оборонной промышленности закупать американские товары. Теперь под конечными военными пользователями будут пониматься любые лица или организации, которые чьи действия могут быть направлены на поддержку военного использования товара.