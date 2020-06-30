Порошенко поблагодарил «европейских союзников» Украины за санкции против России

Киев, 30 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко поблагодарил «европейских союзников» за решение продлить ограничительные меры в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Благодарен нашим европейским союзникам за решение в очередной раз продлить действие экономических и секторальных санкций в отношении России за ее агрессию против нашего государства», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что ранее консенсус стран ЕС в данном вопросе воспринимался как нечто невероятное, однако сейчас это якобы «обычный факт». Экс-президент также отметил, что Украина должна «ценить» такую позицию европейских стран.

Ранее Порошенко заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть Крым. По его мнению, падение цен на нефть и «глубокий кризис» в России дают Украине «уникальный шанс» вернуть себе Крым, так как Москва якобы уже не может финансировать полуостров. Об этом пишут «Известия».

Напомним, в отношении Порошенко на Украине возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его подозревают в различных нарушениях: превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть и в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ, и при подписании Минских соглашений.