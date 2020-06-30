Врач назвала опасность позднего отхода ко сну

Москва, 30 июня. Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова назвала опасность «сбитого» режима дня.

Павлова напомнила, что ритм сна и бодрствования напрямую влияет на гормональный фон в организме человека. Она предупредила, что привычка ложиться спать далеко за полночь может привести к ожирению.

«Есть такое понятие, как циркадные ритмы, от которых человек очень зависим. Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от единых природных ритмов, но и организм человека выстраивает свой гормональный фон, ориентируясь на время суток», — объяснила врач в интервью KP.ru.

По словам специалиста, когда человек поздно ложится, в организме нарушается баланс нескольких важных гормонов, в первую очередь — кортизола, который влияет на всю гормональную систему.

Врач подчеркнула, что организм человека «приспосабливается» к неправильным ритмам, но процесс адаптации негативно влияет на здоровье.

Павлова порекомендовала ложиться спать до 23 часов, совершать прогулки дважды в день, обязательно добавлять в рацион свежие фрукты и овощи, а также пить больше воды.

Ранее «Известия» сообщили, что плохой сон может привести к атеросклерозу, который провоцирует развитие болезней сердца. Ученые советуют вечером пить теплое молоко и ромашковый чай для улучшения качества сна.