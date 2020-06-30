Дроздов опроверг слухи о дружбе с Познером

Москва, 30 июня. Телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов ответил на слухи о том, что он со студенчества дружит с российским журналистом Владимиром Познером. По словам Дроздова, несмотря на то, что они почти ровесники и учились в одном университете, их связывает только совместная работа.

«С Познером мы никогда не дружили. В «Википедии» пишут: «Дроздов подружился с Познером в университете». Поступали мы вместе на один и тот же факультет в один год, но это не значит, что мы дружили», — пояснил Дроздов.

Он отметил, что с будущим тележурналистом он поступал на один и тот же факультет МГУ в один и тот же год. Однако с Познером он никогда не виделся. У молодых студентов в те годы были разные компании, Дроздов больше общался с зоологами. Кроме того, он проучился на факультете всего полгода.

«Что меня удивило: в своей биографии он писал, что перед поступлением в вуз проходил комиссию в военкомате вместе с Дроздовым. Мне рассказали об этой истории. Я еще тогда спросил: «Зачем придумывать?» — сказал Дроздов.

Знаменитый зоолог также обратил внимание, что на то время Познеру было 19, а ему — 16. Поэтому молодого Дроздова просто не могли призвать в военкомат, пишет «Собеседник».

Напомним, ранее российский журналист Владимир Познер рассказал, как США, имея возможность сделать Россию своим союзником после развала Советского Союза, создали в стране антиамериканизм.