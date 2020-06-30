The Guardian заявила об утрате доверия европейцев к США

Москва, 30 июня. Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала резкое ухудшение роли США в глазах европейцев. К такому выводу пришли социологи, проведя опрос по заказу Европейского совета по международным отношениям.

В результате исследования стало понятно, что более 60% опрошенных в Германии, Франции, Испании, Дании и Португалии утратили доверие к Соединенным Штатам Америки. Многие перестали воспринимать Вашингтон как мирового лидера, почувствовав «одиночество и уязвимость». Вместе с тем, после вспышки коронавируса, многие стали отрицательно относиться к США. В частности, наиболее всего это заметно в Дании и Португалии.

«Многие были потрясены хаотическим ответом американцев на COVID-19. Отсутствием солидарности с европейцами, которое они показали 12 марта, закрыв границы с членами шенгенской зоны и отсутствием их руководящей роли в решении проблемы коронавирусного кризиса на глобальном уровне», — приводит слова исследователей The Guardian.

Лишь немногие жители из Германии и Франции заявили, что все еще ждут помощи США в восстановлении ЕС после коронавируса. Тем не менее, в настоящий момент в ЕС существует глубокая неуверенность в том, что Штаты являются силой, действующей во благо.