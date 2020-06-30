Опрос показал отношение россиян к 5G

Москва, 30 июня. Исследование компании «Delta Системы безопасности» показало, что каждый четвертый россиянин не против внедрения технологии 5G.

Противники 5G объясняют свою позицию тем, что новая технология якобы наносит вред здоровью человека и окружающей среде. Акты вандализма в отношении вышек сотовой связи были зафиксированы в Великобритании, Польше, Боливии и ряде других стран. По словам замглавы Минкомсвязи РФ Олега Иванова, заявления о негативных последствиях использования стандарта 5G являются необоснованными, поскольку технология будет работать в диапазонах предыдущего поколения 4G и существенной разницы не будет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, лишь девять процентов респондентов выступили против 5G, еще 14% заявили, что не готовы комментировать данную тему.

«Почти половина респондентов не сомневаются в том, что технология 5G позволит развивать беспилотный транспорт, телемедицину и в целом позитивно скажется на будущем развитии всех сфер жизни. 28% также не против внедрения 5G, главное, чтобы вышки устанавливались на отдалении от их дома», — рассказали эксперты.

Опрос проводился в июне 2020 года, его участниками стали более 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, сети 5G позволят передавать данные в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, тогда как технология 4G обеспечивает передачу данных со скоростью в 30 раз меньше. Специалисты связывают с внедрением нового стандарта связи массовое развитие «интернета вещей», систем «умный город», «умное производство», развитие беспилотного транспорта, дистанционной медицины и дополненной реальности.

Ранее «Известия» сообщили, что в Минкомсвязи назвали бредом слухи о зависимости коронавируса от сетей 5G.