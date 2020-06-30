Звезде «Глухаря» Тарасовой требуется операция

Москва, 30 июня. Звезда телесериала «Глухарь» актриса Виктория Тарасова может оказаться на операционном столе из-за повреждения сухожилия плечевого сустава. Сейчас артистка страдает от сильных болей.

Актриса активно занимается благотворительностью. На этот раз она приняла участие в акции «Помоги детям». Как рассказала Тарасова «Собеседнику», к ним в рамках акции прибыла фура с семью тоннами томатов для детей. Пока грузчики не приехали, участники решили начать разгружать томаты своими силами.

«Я — девушка сильная, работы не боюсь. Поэтому стала помогать выгружать ящики с овощами», — рассказала актриса.

Однако в какой-то момент Тарасова чуть не упала, почувствовав сильную боль. Позднее врачи сообщили, что причиной стал разрыв сухожилия плечевого сустава и сильное воспаление.

«Боли пока не проходят. Сижу на обезболивающих. Сделали уже шестую блокаду. Измучилась терпеть эту боль! Меня поддерживают родственники и поклонники. Очень не хочется делать операцию, но, похоже, без нее не обойтись. Буду консультироваться с врачами, а потом решать, где оперироваться», — рассказала Тарасова.

Актриса добавила, что многие знакомые называют ее «ходячей катастрофой». Она надеется, что «приключения» скоро закончатся.

На прошлой неделе телеведущая и журналистка Ксения Собчак сломала нос и показала в своем профиле в Instagram видео после операции. Она сообщила, что травму получила из-за неудачного падения. Она также поблагодарила медиков, которые не сливали никакую информацию о случившемся в прессу и провели сложнейшую операцию.

В видеоролике, опубликованном в Instagram, 38-летняя звезда сообщила, что сейчас находится в больнице и перенесла операцию.