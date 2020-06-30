Памфилова назвала фейки о голосовании по поправкам «хорошо спланированной акцией»

Москва, 30 июня. Недостоверная информация, распространяемая касательно голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, являются организованной и заранее спланированной акцией. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция… каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право, это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать», — заявила глава ЦИК в эфире Первого канала.

Также было отмечено, что ранее комиссии приходилось «оправдываться» за вбросы, которые выполняли злоумышленники. Однако сейчас специалисты научились перехватывать, формировать свой информационный поток и «бить по рукам», заявила Памфилова.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет выходным. Решение проводить его в течение недели вызвано необходимостью обеспечить безопасность россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее специалисты ВЦИОМ пришли к выводу, что социальные и патриотические блоки являются наиболее важными для россиян поправками в конституции.