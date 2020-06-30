Пластический хирург рассказал, грудь какого размера сегодня в моде

Москва, 30 июня. Экстремальных размеров грудь и неестественной толщины губы больше не пользуются популярностью, в моду вошла естественность и натуральность. Об этом сообщил звездный пластический хирург Гайк Бабаян.

«Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво. Сейчас тренд на естественность, все требуют максимальной натуральности и увеличивают грудь или губы в пределах разумного», — сообщил в интервью радио Sputnik Бабаян.

По словам специалиста, сегодня самыми популярными размерами груди являются второй и третий. Бабаян отметил, что современные импланты совершенно не заметны и не мешают грудному вскармливанию. Однако за ними необходимо «ухаживать», ежегодно проходить УЗИ.

Изменилась, по словам хирурга, и мода на губы. Сегодня их можно сделать неотличимыми от естественных.

«Раньше были такие гели, которые постоянно росли. Полимерные гели в 90-е и нулевые годы вводили очень часто и очень много. Звезды этим особенно грешили. В итоге губы и скулы принимали деформированные формы. Сейчас начинают избавляться от объемов и от геля в частности. Все идет к натуральности, естественности», — добавил Бабаян.

Самыми популярными процедурами по прежнему остаются ринопластика и липосакция.

Ранее один из самых популярных хирургов России Сергей Блохин рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей, как не стать жертвой недобросовестного специалиста. В частности, он назвал документы, на которые стоит обратить внимание при выборе специалиста: диплом об окончании медицинского института и диплом об окончании ординатуры по пластической хирургии. Специалист также рекомендует особое внимание уделять отзывам о практике хирурга.