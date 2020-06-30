В России решили проблему энергоснабжения лунной базы

Москва, 30 июня. Специалисты Курчатовского института получили патент на энергетическую установку, преобразовывающую тепловую энергию в электрическую.

В описании изобретения говорится, что эту систему можно будет использовать для энергоснабжения лунной базы.

«Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обеспечение необходимой мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях лунной базы», — сказано в документе.

Установка будет состоять из двух замкнутых контуров, первый из которых включает солнечный коллектор, теплообменник и циркуляционный насос. Солнечный свет попадает на коллектор, тепло проходит в теплообменник и с помощью насоса возвращается обратно для нагрева. Второй контур будет отвечать за отвод тепла при помощи теплообменника, соединенного с холодильником-излучателей. Электричество образуется за счет разницы температур.

«Автономная космическая энергетическая установка производит энергию во время лунного дня, а ее избыток накапливает для работы во время лунной ночи», — говорится в описании.

Постоянную российскую базу на Луне планируется развернуть к 2035 году. Как сообщает RT, в октябре 2021 года впервые за 45 лет Россия отправит к спутнику Земли отечественный аппарат «Луна-25».