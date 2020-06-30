Эксперт объяснил, как отличить настоящий сайт от поддельного

Москва, 30 июня. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как отличить поддельный сайт, созданный с преступными целями.

В интервью агентству «Прайм» Щельцин сообщил, что можно различить две группы поддельных сайтов — мошеннические и фишинговые. Первые не копируют существующие бренды, а пытаются «быть похожими» на легальный бизнес, предлагая, к примеру, популярные товары по очень привлекательной стоимости, вызывающей желание немедленно произвести оплату.

«Прежде всего необходимо проверить, есть ли сертификат безопасности у доменного имени. Стоимость такого сертификата начинается от 600 рублей, но мошенники предпочитают на него не тратиться. Также проверьте адрес, телефон — насколько информация соответствует действительности. Обычно мошенники копируют ее с других сайтов», — пояснил эксперт.

Фишинговые сайт, наоборот, копируют известные всем интернет-ресурсы, добиваясь максимальной схожести, «мимикрируя» под популярные онлайн-магазины или сайты банков.

«Такие сайты всегда можно распознать по адресу и каким-то мелким моментам: ошибкам в тексте, неправильному упоминанию юрлица, отсутствию формы обратной связи, отсутствию ссылки на это доменное имя на оригинальном сайте. Подобные сайты могут собирать персональные данные. Это может быть сервис, который просит произвести оплату сразу в онлайне. Если вы в первый раз зашли на этот сайт, как минимум необходимо вбить в поисковой строке юрлицо и посмотреть, что там будет отображаться», — посоветовал Щельцин.

Эксперт настоятельно порекомендовал подвергать сомнению всю информацию, которую вы видите в интернете. В погоне за максимальными скидками можно потерять значительные средства, напомнил он.