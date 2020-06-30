Компания Михаила Галустяна обанкротилась

Москва, 30 июня. Продюсерская компания комика Михаила Галустяна «Топ Фильм Комедия» подала заявление о банкротстве.

Как сообщает Mash, продюсерский бизнес актера будет ликвидирован в скорое время. Дочерней фирмой компании является «Топ Фильм Дистрибьюшен», занимавшейся съемками провалившегося в прокате фильма «Тот еще Карлсон». Данная фирма сейчас находится в стадии ликвидации.

Актер пока не делал официальных заявлений по поводу банкротства его фирмы.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, гендиректором ООО «Топ Фильм Комедия» с 2012 года является Яна Дрюмова. Учредителями значатся Галустян, ООО «Топ Фильм Дистрибьюшен» и ООО «Энджой Мувиз», основанное в 2010 году Сариком Андреасяном.

Как напоминает Пятый канал, в 2016 году Галустян вместе с коллегой Александром Реввой инвестировал в компанию «Эйс Гейминг» по производству компьютерных игр. В 2019 году бизнес КВНщиков потерпел убыток на 2,5 млн рублей.

Ранее Галустян назвал журналистам размер гонорара, который он получал до участия в шоу «Наша Russia». До появления на телевидении Галустян играл в КВН, и заработок там, по словам артиста, был «мизерным».

Как пояснил юморист, деньги он зарабатывал с 13 лет. В детстве ему приходилось работать грузчиком, разгружая машины за 100 рублей. Первые серьезные доходы принесло участие в телевизионной версии КВН. Выход Галустяна на сцену стоил уже около 100 долларов. Однако артист признается, что в какой-то момент он превратился в популярного человека. Заработок артиста вырос в разы после подписания контракта с Comedy Club Production.