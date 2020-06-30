Политолог назвал место России после лишения США статуса лидера

Москва, 30 июня. После того, как США утратит лидерство, главными странами в мире могут стать Россия, Индия и Китай. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Журавлев.

Он пояснил, что Штаты имеют мощную армию, однако их экономика имеет множество изъянов. Поэтому сейчас США и Великобритания остаются финансовыми центрами мира, доллар по-прежнему является резервной валютой, однако на первые места уже рвутся Китай и Индия.

Вместе с тем, ни Пекин, ни Нью-Дели не имеют достаточной научной базы, тем не менее их успехи в научном прогрессе уже активно набирают темп, предупреждает политолог. Вашингтон же попал в своеобразную экономическую «ловушку», поскольку чем больше рынок, тем больше покупательная способность. Однако чем больше покупательская способность, тем дороже и товары, объяснил Журавлев в интервью «Московскому комсомольцу».

Политолог считает, что в новом мире Россия может занять четвертое место, поскольку она имеет развитую фундаментальную науку.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны задуматься о новой реальности, в которой США больше не являются мировым лидером. Об этом она заявила в интервью ряду крупных изданий. Меркель и ранее выступала с критикой в адрес США, заявив, в частности, что Европе пора самой задуматься о собственной безопасности.