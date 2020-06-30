Пушков объяснил, почему США исключили Россию из G8

Москва, 30 июня. В качестве повода для исключения РФ из G8 США использовали ситуацию на Украине, однако отношения между странами начали портиться задолго до этого. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как пояснил сенатор, в 2013 году возник острый кризис вокруг Сирии. Тогда уже стало ясно, что отношения у России и США тогда уже дошли до высокой степени кризиса. Ситуация ухудшилась после государственного переворота на Украине и возвращения Крыма состав РФ. США же в ответ на это решили исключили РФ из G8 безуспешно попытались изолировать Москву санкциями, считает Пушков.

Тем не менее сенатор отмечает, что на сегодняшний день Россия не проявляет желания возвращаться в G7, сконцентрировавшись на работе в рамках G20. По мнению Пушкова, «Большая семерка» является устаревшим форматом, которому более 45 лет.

«Там только США и их друзья, ничего нового там не происходит. Поэтому тема подключения России – единственная тема, которая оживляет информационное поле вокруг «Большой семерки». У меня такое ощущение, что если бы они не обсуждали вопрос возвращения России, то все о G7 просто-напросто бы забыли», — заявил Пушков в интервью «ПолитЭксперту».

Напомним, ранее Пушков назвал здравыми слова директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США доктора Роберта Редфилда о том, что коронавирус «поставил страну на колени». Об этом пишут «Известия».