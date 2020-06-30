Миро раскритиковала «пьяную хабалку» Волочкову после скандальной поездки в Дивеево

Москва, 30 июня. Блогер Лена Миро раскритиковала балерину Анастасию Волочкову, нелегально проникшую в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области.

Ранее стало известно, что на днях Волочкова приехала в Дивеево, чтобы «помолиться и окунуться в святые источники». Балерина проникла в село, известное своим монастырем, «окольными путями», проигнорировав введенный там из-за вспышки коронавируса режим карантина. Позже в Сети появилось видео, в котором заслуженная артистка России оскорбляет полицейских, пытающихся составить на нее протокол об административном правонарушении.

«Вы — не мужчины, вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», — сказала Волочкова стражам правопорядка.

Балерина заявила, что «урегулирует процесс своим именем» и вела себя откровенно вызывающе, явно не осознавая, какую ответственность она несет, нарушив режим самоизоляции в населенном пункте, где количество случаев коронавируса на душу населения в 1,6 раза превышает московские показатели.

Миро высказала предположение, что «пьяной хабалке» Волочковой «еще и извинения принесут».