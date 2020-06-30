Шнуров назвал «поворотом судьбы» назначение на пост генпродюсера RTVI

Москва, 30 июня. Музыкант Сергей Шнуров, известный как основатель и фронтмен группы «Ленинград, прокомментировал свое назначение на пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.

О своем назначении Шнуров ранее сообщил в эфире канала, а затем опубликовал еще один пост с соответствующим заявлением в Instagram.

«Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и вот я стал генпродюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать? Первое. В новой своей роли я, как и прежде, со всей отдачей и фантазией, буду заниматься созданием актуального контента. Второе: те экспериментальные идеи и новые формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Теперь уже на RTVI. И третье: спасибо за доверие. Мы многое сможем вместе!» — заявил музыкант.

Как объяснил ранее владелец телеканала Микаэль Исраелян, который лично выступил с предложением Шнурову возглавить телеканал, благодаря приходу музыканта канал сможет обрести свою «уникальную интонацию».

Напомним, что в начале июня Шнуров в своем Instagram-аккаунте вновь опубликовал стихотворение, которое он посвятил «голодающим» звездам российского шоу-бизнеса, обратившимся за социальными выплатами в размере МРОТ из-за пандемии коронавируса. В стихотворении он отметил, что «голоднее всего оказалось звездам», потому они решили взять МРОТ.