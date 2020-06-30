Adidas, Reebok и Ford присоединились к бойкоту Facebook

Москва, 30 июня. Ряд крупных компаний, включая Adidas с ее «дочкой» Reebok и концерн Ford, присоединяются к бойкоту Facebook, отказавшись от рекламы в социальной сети.

Как сообщает CNBC, Adidas и Reebok приостановили размещение рекламного контента в Facebook и Instagram. Концерн Ford не будет размещать рекламу в ближайшие 30 дней и переоценит присутствие в соцсети.

Компания HP (Hewlett-Packard) заявила, что приостанавливает рекламу пока на платформе не появятся «более надежные» меры защиты, передают «Известия». К бойкоту компании присоединились Clorox, сеть ресторанов Denny's, Edgewell Personal Care и Conagra.

Ранее сообщалось, что компании Starbucks и Coca-Cola приостановили рекламные кампании на Facebook в знак протеста против политики соцсети.

Facebook критикуют за пропаганду насилия и расизма в публикациях. Крупные правозащитные организации отказались сотрудничать с соцсетью.

Президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин, комментируя бойкот соцсети крупными компаниями, заявил, что рекламодатели поступают правильно. Соцсеть в последнее время теряет престиж и экономическое влияние. Причина заключается в том, что ее руководство уделяет мало внимания качеству контента. Кроме того, возникает все больше вопросов с блокировками и цензурой, которые зачастую являются необоснованными.

По мнению Самонкина, руководство американской корпорации ради собственной выгоды закрывает глаза на многие проблемы, которые волнуют не только профессиональное сообщество, но и обычных пользователей Сети.