Руководство НАТО призвало РФ к «более конструктивной политике» по Афганистану

Брюссель, 30 июня. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану.

При этом Джоанэ отказался комментировать статью в The New York Times (NYT), в которой утверждалось, что Россия якобы платила боевикам за убийство американских солдат в Афганистане. Он подчеркнул, что в НАТО не комментируют «утечки» разведданных.

«Мы призываем такие страны как Россия к более конструктивной политике. В конце концов, стабильность в Афганистане отвечает интересам не только НАТО и США», — заявил заместитель генсека в ходе онлайн-конференции «Брюссельский форум».

Джоанэ добавил, что основной задачей НАТО в Афганистане остается обеспечение безопасности всех, кто работает там в рамках операции «Решительная поддержка».

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими американскими союзниками», — отметил он.

Ранее в NYT была опубликована лживая статья, авторы которой, ссылаясь на анонимные источники в разведке США, утверждали, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американские войска в Афганистане. Никаких доказательств при этом представлено не было. Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей Соединенных Штатов реакции на поступившие после публикации угрозы в адрес российских дипломатов. МИД РФ назвал утверждения NYT фейком.

Позже боевики из запрещенного в России движения «Талибан»1 опровергли домыслы американских журналистов. В Белом доме назвали публикацию недостоверной, подчеркнув, что подобная информация не поступала. Президент США Дональд Трамп заявил, что лживая статья является «очередной заказухой» и сообщил, что «о так называемых нападениях русских» на войска США в Афганистане американским властям никто не докладывал.

Как пишет RT, провокационной публикацией уже воспользовались соперники Трампа — его конкурент на предстоящих президентских выборах Джо Байден успел обвинить главу Белого дома в «предательстве» американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.