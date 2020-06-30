Ученые назвали бесполезный при коронавирусе препарат

Москва, 30 июня. Британские ученые заявили о бесполезности комбинации препаратов ритонавир и лопинавир при коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в заявлении руководителей британского исследования RECOVERY. Ученые выяснили, что ритонавир и лопинавир не оказывают положительного эффекта на здоровье пациентов с COVID-19. В ходе эксперимента сравнивались данные примерно полутора тысяч больных, принимающих комбинацию этих двух препаратов, с данными пациентов из контрольной группы. Исследование не проводилось на заболевших, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ.

«Предварительные результаты показывают, что для пациентов, госпитализированных с COVID-19 и не находящихся на ИВЛ, лопинавир-ритонавир не является эффективным лечением. За 100 дней испытаний мы получили результаты. позволившие трижды изменить мировую практику. Исследование показало, что два препарата, используемые для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией во всем мире, гидроксихлорохин и лопинавир-ритонавир, не улучшают выживаемость, в то время как дексаметазон, который не был рекомендован, спасает жизни», — заявил профессор Питер Хорби.

Исследование RECOVERY проводится с марта текущего года, в нем принимают участие 11,5 тысячи пациентов. Ученые изучают эффективность дексаметазона, азитромицина, тоцилизумаба и гидроксихлорина.

Первые сообщения о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения придала вспышке коронавируса статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 10,256 миллиона случаев коронавирусной инфекции, от осложнений скончались 504 200 заболевших, 5,202 миллиона пациентов выздоровели.