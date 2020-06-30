Известный фитнес-блогер попал в серьезное ДТП в Москве

Москва, 30 июня. В столице на Севастопольском проспекте видеоблогер Дмитрий Варгунин попал в ДТП. По словам самого мужчины, его BMW столкнулся с внедорожником Jeep, водитель которого решила предпринять неожиданный маневр.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не получил серьезных травм. Известно, что Jeep управляла 51-летняя женщина. В салоне автомобиля также находилась ее мать. Фитнес-блогер двигался один.

«Я ехал на зеленый свет, завершал маневр. Передо мной развернулся вот такой джип с женщиной за рулем, 51 год, рядом ее мать сидела. Я ехал быстро, на принятие решения у меня была одна секунда», — пояснил Варгунин в беседе с «Пятым каналом».

В результате мужчине удалось вовремя затормозить, скорректировать свое движение и врезаться в колесо автомобиля, а не в пассажирскую дверь. В противном случае, утверждает Варгунин, результат аварии мог бы быть иной. В результате ДТП пострадали трое человек, по данному факту работает ГИБДД.

Напомним, ранее на автодороге Р-22 «Каспий» в Тамбовской области в ДТП погиб российский блогер Александр Diablo R1. 31-летний мужчина, управляя мотоциклом, врезался в грузовой автомобиль.