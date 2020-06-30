В бюджет США хотят включить санкции против «Северного потока – 2»

Вашингтон, 30 июня. Дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2» могут быть включены в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.

С такой инициативой выступили сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон. По их предложению, новые санкции против «Северного потока — 2» должны быть направлены на суда, занимающейся «трубоукладочной деятельностью» — подготовкой места для укладки труб, рытьем траншей, засыпкой камней и так далее. Кроме того, ограничения могут быть введены в отношении компаний — поставщиков оборудования, а также оказывающих услуги по «тестированию, инспекции и сертификации» газопроводов.

Эта же группа сенаторов в начале лета внесла на рассмотрение отдельный законопроект, расширяющий санкции в отношении участников строительства «Северного потока — 2». Тогда свое недовольство вмешательством со стороны США выразила Германия, а Еврокомиссия озаботилась подготовкой встречных мер.

Попытка включить дополнительные санкции в оборонный бюджет может форсировать их принятие, поскольку бюджет утверждается как правило до конца осени. Вдобавок президент США едва ли сможет наложить на законопроект вето. В прошлом году подобная тактика принесла Крузу и Шейхин успех, предложенные ими санкции были приняты в составе военного бюджета.

Как считают эксперты, наиболее опасными могут быть санкции за «тестирование, инспекцию и сертификацию», которые ставят под угрозу получение газопроводом финального сертификата — без него невозможно начать его эксплуатацию.

«Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода, проложенные по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Против его строительства активно выступают США, рассматривающие европейский рынок в качестве перспективного для сбыта собственного сжиженного газа. Союзники Вашингтона на европейском континенте говорят об «угрозе» энергетической безопасности ЕС. Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» направлен исключительно на получение прибыли и бесперебойное обеспечение жителей Европы недорогим и качественным топливом.