США могут выкупить российские С-400 у Турции

Москва, 30 июня. США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400 российского производства, сообщает издание Defense News.

Соответствующая законодательная инициатива была предложена в Сенате на прошлой неделе, ее автором стал парторг фракции республиканцев Джон Тьюн, представляющий Южную Дакоту. Речь идет о поправках к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый года. Предполагается, что в бюджет будут заложены средства на приобретение у Турции стоящих там на вооружении российских зенитно-ракетных комплексов.

Другой сенатор-республиканец Джим Риш, представляющий штат Айдахо, предложил принять в отношении Анкары более жесткие меры. Он внес на рассмотрение поправку, предписывающие администрации президента США Дональда Трампа ввести антитурецкий санкции.

Как отмечает Defense News, законодательные инициативы Риша и Тьюна не обязательно будут внесены в окончательную версию законопроекта о бюджетных расходах Соединенных Штатов на оборону, несмотря на влияние обоих сенаторов.

Издание скептически оценивает шансы вступления в силу предложенных республиканцами поправок. Газета пишет, что влиятельные сенаторы нередко согласовывают между собой инициативы, не вызывающие серьезных споров. Но дискуссии по ним нередко прекращаются до сколь-либо детального обсуждения.

Контракт между Россией и Турцией на поставку систем С-400 был подписан в 2017 году, общая сумма составила 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки состоялись в июле 2019-го. Против приобретения Анкарой российских комплексов ПРО активно выступают США и другие страны НАТО. После отправки турецкой стороне первой партии С-400 в Вашингтоне заявили, что принято Турцией решение делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания истребителей нового поколения F-35.

Ранее RT сообщил, что Россия готова заключить новый контракт с Турцией на поставку дополнительного комплекса С-400, если у Анкары будет такое желание.