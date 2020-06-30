Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Москва, 30 июня. Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.

«Михаил шел к этому. Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали. Отношение к этим так называемым «звездам» в медийном поле — это наша ответственность, не только звезды виноваты. Мы этих миллионеров-блогеров своими лайками, своими перепостами и создаем. Мы множим эту ситуацию. Мы развиваем эту плесень», — цитирует Боякова KP.RU.

По его словам, общественность возносит звезд на постамент, однако этому необходимо противостоять.

«Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место», — подчеркнул он.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель, Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Позднее в пресс-службе уточнили, что суд не стал принимать решение об аресте актера, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. Сам Ефремов во время заседания полностью признал свою вину, передавал RT.

Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком. Режиссер Евгений Понасенков заявил, что, по его мнению, актер фактически убил человека.