Пушков ответил на слова Трампа о победе России над Обамой

Москва, 30 июня. Ни администрация Дональда Трампа, ни администрация экс-президента Барака Обамы не способна повлиять на действия России и похвастаться «успехами» своей деятельности в Сирии или на Украине. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков.

Таким образом Пушков прокомментировал слова Трампа о том, что Россия полностью обыграла и Джозефа Байдена, и Барака Обаму, когда они были у власти.

Сенатор в свою очередь отметил, что кризис между Россией и США наступил в 2013 году из-за разногласий по Сирии. Еще одним камнем преткновения стала ситуация на Украине в 2014 году. Тем не менее, сам Трамп не способен похвастаться своей деятельностью в данных направлениях.

«Здесь скорее речь идет о том, что Россия продолжает твердо отстаивать свои национальные интересы и по отношению к Украине, и по отношению к Сирии. И администрация Обамы, и администрация Трампа нам здесь не указ. Поэтому я бы несколько уравнял их успехи с точки зрения воздействия на внешнюю политику России», — заявил Пушков в интервью изданию «Политэксперт».

Также он отметил заявления Трампа по G7. Сенатор считает, что данный формат международных встреч исчерпал себя и там более ничего не происходит. Он считает, что подключение к диалогу России лишь оживляет информационное поле вокруг «Большой семерки».

Напомним, ранее Трамп в своем Twitter отреагировал на призывы Байдена (сейчас он является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах) не приглашать Россию присоединиться к «Группе семи» (G7).