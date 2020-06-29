Джонсон рассказал об «абсолютном кошмаре» для Британии

Лондон, 29 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал пандемию COVID-19 катастрофой и абсолютным кошмаром для страны.

Как сообщает Guardian, по словам Джонсона власти в связи с огромным количеством жертв пандемии обязаны «провести точную проверку и выяснить, что пошло не так». Однако, по его словам, делать это сейчас нецелесообразно.

«Я не думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы посвятить этому огромное количество официального времени, но мы все время учим уроки и, очевидно, сделаем правильные выводы на будущее», — добавил он.

По словам премьер-министра, пришло время «рузвельтовского подхода к Великобритании». Он ссылается на программу бывшего президента США Франклина Рузвельта по стимулированию экономики в 1930-х годах в рамках политики «Нового курса», включая новые расходы на школы.

«Это была катастрофа, это был абсолютный кошмар для страны, — заявил Джонсон, говоря о пандемии. — Страна пережила глубокий шок. Но в эти моменты у вас есть возможность измениться и сделать что-то лучше. Мы действительно хотим лучше развиваться, действовать по-другому, инвестировать в инфраструктуру, транспорт, широкополосную связь».

Отказываясь говорить, какие статьи расходов бюджета будут урезаны, Джонсон сообщил, что его целью будет инвестирование в восстановление экономики.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса на 29 июня, в Британии выявлено 313 467 случаев заражения коронавирусом, скончались 43 659 пациентов.

Ранее британские врачи заявили, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут всю жизнь страдать от последствий, вызванных коронавирусом. Согласно исследованию британских медиков, те, кто перенес коронавирус, могут приобрести хроническую усталость, проблемы с легкими и даже психологические расстройства. Также врачи предупредили, что пожизненные последствия возникают у каждого третьего пациента с COVID-19, передает «Царьград». Кроме того, эксперты выяснили, что коронавирус может вызывать поражение мозга, приводящее к болезни Альцгеймера.