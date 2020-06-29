В Раде пожаловались на «морально развращенных» украинцев, чьи родные погибли в Донбассе

Киев, 29 июня. Родственники пропавших без вести в Донбассе людей не хотят признавать их смерти, тем самым «морально развращаясь». Такое мнение высказала народный депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По мнению Третьяковой, есть пропавшие без вести, о гибели которых точно известно. Однако до мест захоронения данных людей пока не добрались специалисты. Тем не менее, родственники, которые также знают о смерти своих родных, не хотят констатировать их смерть.

«Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и довольно большие — до 20–30 тыс. грн в месяц за того человека, который пропал без вести», — заявила Третьякова в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

По ее мнению, это является примером злоупотребления льготами со стороны граждан.

«Этот экономический смысл морально развращает человека. Идеология: если я что-то получаю от государства, то я фактически сажусь на шею тому, кто платит налоги <…> если я получаю какую-то льготу, я у них отобрала — эта идеология почему-то отсутствует в украинском обществе», — приводит слова Третьяковой издание 112.Ua.

Напомним, ранее представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона. Основная задача, предусмотренная минскими договоренностями, заключается в том, чтобы придать особому статусу Донбасса постоянный характер. Об этом пишет телеканал RT.