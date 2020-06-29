Башаров назвал решение экс-жены идти в суд «весенним обострением»

Москва, 29 июня. Актер и телеведущий Марат Башаров объяснил, почему его бывшая супруга Екатерина Архарова решила подать на него в суд, обвинив в клевете. По мнению артиста, все слова женщины не более, чем «весеннее обострение».

По мнению Архаровой, 90% того, что говорил о ней бывший супруг, является ложью и оскорблениями. Однако сам Башаров это отрицает.

«Весна прошла, а обострения у людей остались. Это раз, а два — если она считает, что я что-то наврал, а что я мог наврать? Я не знаю. Видите, сейчас мы пожинаем плоды самоизоляции, поэтому обострения у людей все сильней и сильней», — сказал он в беседе с «Пятым каналом».

Также Башаров отметил, что у него есть множество свидетелей, которые смогут опровергнуть обвинения экс-супруги. По мнению мужчины, на телевидении он неоднократно извинялся перед Архаровой и желал ей счастья.

Напомним, ранее Архарова написала заявление в полицию на своего бывшего мужа Марата Башарова. Девушка считает, что публичные слова актера о ней и ее семье на 90% состоят из клеветы. По ее словам, ведущий «перешел все границы», распространяя ложную информацию.

На данный момент по жалобе актрисы правоохранители ведут разбирательство. В случае установления вины артиста, его будут ожидать до 240 часов исправительных работ и штраф размером в 1 миллион рублей.