Живущих в аварийных домах россиян могут избавить от платы за ремонт

Москва, 29 июня. Россияне, живущие в аварийных домах, возможно перестанут платить взносы за текущий ремонт и содержание своих жилищ. Соответствующий законопроект готовят депутаты Госдумы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, согласно законопроекту, взносы за текущий ремонт и содержание аварийных домов возьмет на себя федеральный и региональный бюджеты.

Инициатива затронет россиян, чьи дома признаны аварийными и вошли в программу расселения, но не были снесены вовремя. Для остальных жителей аварийного жилья предлагается сократить оплату на 20–50%.

По официальным данным, в программу по расселению в 2019–2025 годы входит 10,5 млн кв. метров, тогда как аварийными признаны 18,6 млн кв. метров жилья. Некоторым жителям приходится годами ждать очереди на переселение, при этом продолжая платить за ремонт домов, которые будут снесены. Законопроект был создан, чтобы восстановить социальную справедливость, отметил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой призвал Фонд содействия реформированию ЖКХ разработать рекомендации по изменению законодательства для защиты граждан при расселении аварийного жилья.

По словам Москальковой, люди сообщали, что «их переселяют из одного аварийного дома фактически в другой аварийный». Омбудсмен также предложила сформулировать рекомендации для внесения изменений в закон, чтобы по возможности проводить предварительные экспертизы до заселения в новое жилье, передавал RT.