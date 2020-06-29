Посольство США заплатит украинцам за антироссийскую пропаганду

Киев, 29 июня. Посольство США на Украине заявило, что официально профинансирует «правильный» взгляд на современную историю страны. Для проекта, который открыто направлен на противодействие России, Штаты выделят грант в 150 тысяч долларов.

Как сообщает местное издание Страна.Ua, деньги будут выделены на создание серии роликов о новейшей истории Украины. После данные видео будут показываться на общественных мероприятиях, семинарах и лекциях. Проект называется «Совместное создание истории украинской демократии».

При этом отмечается, что создателями роликов должны быть не только профессиональные журналисты, но и обычные люди. Итоговый продукт также предлагается транслировать в студиях «Суспильного ТВ». При этом организаторы советуют заострить внимание на исторических событиях, которые якобы «часто не соответствуют российским дезинформационным нарративам». Тем самым данный проект, финансируемый посольством США, является всецело антироссийским.

Среди списка заданных тем: «Чернобыльская катастрофа 1986 и ее политические последствия», «Референдум о независимости Украины 1991 и распад СССР», «Постсоветское возвращение домой крымскотатарских общин», «Оранжевая революция», «Революция достоинства».

Как отмечают местные журналисты, это не единственный грант, который предлагается посольством США. Украинские издательства также могут получить деньги на перевод книг американских авторов, которые писали о борьбе с коррупцией, образовательных и экономических реформах. Также существует ряд проектов, которые должны якобы «знакомить украинцев с американской культурой» и подчеркивать сотрудничество двух стран.