Поклонники оценили фото Пугачевой с «морщинами»

Москва, 29 июня. Пользователи Instagram оценили новое фото певицы Аллы Пугачевой, на котором она демонстрирует свое лицо без фильтров и ретуши. Многие отметили, что, несмотря на возраст, певица находится в прекрасной форме и не стесняется своих недостатков.

В своем Instagram она опубликовала набор селфи, которые были сделаны с разных ракурсов. На одном из снимков лицо примадонны снято крупным планом.

Хотя на этом фото заметно, что 71-летняя певица использовала макияж и уложила волосы в своем фирменном «небрежном» стиле, очевидно, что Пугачева не улучшала свои снимки перед отправкой. Так, на них заметны и морщины на лице певицы, и поредевшие волосы. Однако пользователи отметили, что Пугачева все равно выглядит отлично для своего возраста и пожелали ей не терять бодрости и оптимизма.

Пугачева ранее поделилась с поклонниками трогательным видео со своей дочерью Лизой. Девочка находится на цветочной поляне, любуется ромашками и греется на солнышке. Певица подписала видео словами из одного своих хитов «за это можно все отдать» и добавила, что именно «так выглядит счастье».

Пугачева и ее супруг Максим Галкин часто публикуют в соцсетях ролики с сыном Гарри и дочкой Лизой. Поклонники заметили, что дети по-настоящему радуют примадонну. В них она наконец-то нашла тот мир и покой, радость каждого дня, о чем так долго мечтала. Ранее Пугачева показалась в эффектном черном латексном плаще и кепке. Фанатам понравился современный образ певицы.