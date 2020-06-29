Актриса Мария Порошина рассказала правду о расставании с Куценко

Москва, 29 июня. Российская актриса Мария Порошина рассказала о своем первом муже, актере и режиссере Гоше Куценко. Пара рассталась из-за измены.

По словам Порошиной, Куценко всегда казался ей интересным человеком, великим импровизатором и актером. Женщина объясняет, что сначала она не относилась к артисту серьезно, однако потом у них возник роман.

«Он был какой-то несерьезный, но потом я поняла, что-то между нами происходит. Он был всегда рядом. Приглашал гулять. Придумывал совместные проекты. Мы многое с Гошей прошли. Было и безденежье, и очень непростые времена», — сказала Порошина в эфире телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Актриса также рассказал о своей первой беременности, которая была прервана на раннем сроке. Однако после паре все же удалось завести ребенка. Спустя пять лет после рождения дочери звездная пара рассталась. По словам Порошиной, причина тому скрывалась в том, что Куценко изменил ей.

«У него появилась другая, он мне изменил. В какой-то момент Гоша сам признался. Все рассказал. Он был честен. Вот такой у него случился приступ доверия», — пояснила актриса.

Напомним, ранее Куценко рассказал, как поступил в театральный институт, несмотря на дефекты речи. Артист признался, что не был из «золотой молодежи», хотя его отец занимал пост заместителя министра радиопромышленности СССР. Детство он провел в Запорожье, а актером стал вопреки желанию родителей.