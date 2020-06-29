Бузова похвасталась «квартирой мечты»

Москва, 29 июня. Певица Ольга Бузова сообщила поклонникам, что начинает делать ремонт в своей «квартире мечты».

«Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 рублей, не стыдясь даже мыть лестничные пролеты … Купила себе квартиру мечты», — написала на своей странице в Instagram певица.

По ее словам, квартиру она приобрела еще год назад, однако из-за постоянных разъездов не было возможности приступить к ремонту. Теперь у Бузовой появилась возможность «основательно заняться ремонтом».

Певица подчеркнула, что покупка жилья для нее является большим событием. Первые накопления она потратила на покупку квартиры для мамы. Сама же все это время жила в съемном жилище.

«И я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог. Но это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв», — добавила она.

Новая квартира расположена в элитном районе на западе Москвы. За ремонт отвечает компания опытных дизайнеров.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет. Первое место второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Бузова заняла вторую строчку рейтинга. По данным издания, ее заработок составляет 2,7 млн долларов.

Позднее мама телеведущей Ирина Бузова прокомментировала солидные заработки дочери. Она подчеркнула, что хоть Ольга и постоянно в работе, но к достоверности размера дохода теледивы мама относится скептически.