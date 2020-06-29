Глава Минтруда назвал число уволенных в период коронавируса

Москва, 29 июня. Во время пандемии коронавирусной инфекции около 25% официально зарегистрированных сотрудников потеряли работу. Об этом в понедельник сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.

Он отметил, что при этом 47% зарегистрированных безработных официально не работали длительное время или не работали по найму никогда, а 33% потеряли работу до пандемии. Наибольшая доля не трудоустроенных на сегодняшний день находится в Чечне, Тыве и Ингушетии. Самая же благоприятная обстановка на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской области. Стабилизация рынка труда в РФ ожидается в конце 2020 года.

«Согласно поступившим сведениям, с конца марта на сегодняшний день уволено в России 3 млн 718 тыс. наших граждан, а принято на работу 3 млн 36 тыс. граждан, разница 682 тыс. человек», — сказал Котяков.

Было также отмечено, что в последние три недели найм сотрудников активизировался. Еженедельно новую работу находят около 300 тысяч человек. При этом в июне рост регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть.

Напомним, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал самую востребованную в IT-сфере профессию. По его словам это специалист по аналитике данных. Он отметил, что отметил, что на рынке труда востребованы также специалисты медицинских и педагогических направлений. Об этом пишет телеканал RT.