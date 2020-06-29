Айза Анохина сравнила Настю Ивлееву с «бабкой на лавке»

Москва, 29 июня. Телеведущая Айза Анохина резко прокомментировала поведение блогерши Анастасии Узенюк, известной как Настя Ивлеева. По словам Анохиной, в Ивлеевой «вечно будет сидеть деревня».

Ивлеева ранее опубликовала в своем Instagram шутку своей подруги Юлии Коваль, которая поинтересовалась у подписчиков, как бы они отреагировали, если бы узнали, что Ковали и Ивлеева будут вести шоу на телеканале «Пятница». Как заявила в ответ Анохина, какую бы модную одежду не надела Ивлеева, «в ней вечно будет деревня».

«Можно вывезти кого угодно из деревни, приодеть во все очень модное, но деревня внутри тебя будет вечно в тебе», — написала Анохина.

Кроме того, бывшей жене репера Гуфа не понравилась манера Ивлеевой критично отзываться обо всех подряд – такое поведение она сравнила с «бабкой на лавке». Он посоветовала блогерше «нащупать землю под ногами».

«Дорогие шмотки не сделают человека из быдла. Настя унижает всех подряд. Она — версия бабки на лавке 2020 года», — заявила Анохина.

Ранее ФАН сообщал, что Ивлеева призналась в том, что сожалеет о том, что решила принять участие в популярном YouTube-шоу «Что было дальше?», фишка которого — жесткий стеб над звездными гостями.

Гости шоу «Что было дальше?» делятся забавными историями, а задачей ведущих становится попытка перебить их едкими подколами. В итоге повествование растягивается надолго, а после резиденты должны сами предложить свой вариант завершения истории.

Как сообщает Starhit, гостьей очередного выпуска стала звезда «Орла и решки». Она поделилась с ведущими историей о том, как во время съемок одной из серий программы попала в клуб, в котором устраивали настоящие оргии. Несмотря на то, что ведущие являются знаменитыми стендап-комиками, они не смогли поставить Ивлееву в неловкое положение.