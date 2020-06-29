Меркель разъяснила, почему ее не видели в маске

Берлин, 29 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила журналистам, почему ее не видят в медицинской маске. По словам политика, она придерживается рекомендаций врачей и надевает маску, когда в этом есть необходимость.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном журналисты поинтересовались у канцлера ФРГ, почему ее нельзя увидеть в маске.

«Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю ее, например, когда я иду за покупками, то мы очевидно не встречаемся. В противном случае вы бы меня увидели в маске, но я не раскрываю вам, когда и куда я иду за покупками», — ответила Меркель.

Политик добавила, что соблюдает предписания медиков.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 10,1 млн человек. От коронавируса погибло более 502 тыс. человек.

По данным Института Роберта Коха на 29 июня, в Германии в общей сложности выявлено 193 761 случай заболевания COVID-19, зафиксировано 8 961 летальных исходов.

В понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что эпидемия коронавируса продолжает стремительно распространяться. По его словам, «пандемия пока даже не приблизилась к завершению». Глава ВОЗ подчеркнул, что «хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется».