Реаниматолог из «красной зоны» рассказал о хитрости коронавируса

Москва, 29 июня. Коронавирусная инфекция является хитрым противником, который намного «умнее» человека. Об этом рассказал врач-реаниматолог специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, который 45 дней проработал в «красной зоне».

Специалист отметил, что вирус мутирует быстрее, чем врачи могут отследить. При этом Лифинский рассказал, что в первые дни работы с активными зараженными он не испытывал какого-либо страха. Как пояснил врач, ранее в инфекционном отделении ему приходилось сталкиваться не только с пневмонией. Однако вскоре врач убедился, что коронавирус «рушит все догмы и стереотипы».

По словам врача, ему приходилось работать с пациентами, у которых наблюдалась сильная отдышка. Больных переворачивали на живот, заставляя вновь дышать самостоятельно.

«Когда меня повторно вызвали в палату терапевтического отделения, прибежав, я увидел уже тяжелейшего больного. Он был весь мокрый, буквально черного цвета, со спутанным сознанием. Нам пришлось брать его на носилки и бегом нести на руках в реанимацию», — вспомнил Ливинский в интервью с «Московским комсомольцем».

Реаниматолог отметил, что вирус преподносил немало сюрпризов. Больной, который должен был идти на поправку, мог начать чувствовать себя хуже. Вместе с тем «тяжелый» пациент быстро выздоравливал.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эпидемия коронавируса продолжает стремительно распространяться по миру.