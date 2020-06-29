Соседов поставил на место «нищую» Ротару

Москва, 29 июня. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи о потере певицей Софией Ротару 42 миллионов рублей. По его мнению, невостребованная артистка стремится таким образом подогреть интерес к своей персоне.

На данный момент российский шоу-бизнес активно обсуждает новость о том, что София Ротару якобы потеряла порядка 42 миллионов рублей из-за эпидемии коронавируса. Дело в том, что певица не могла отправиться на гастроли из-за закрытых границ.

Соседов отметил, что Ротару нельзя назвать «нищей», ведь она является долларовой мультимиллионершей. По его словам, на данный момент артистка уже заработала себе «на несколько жизней вперед», поэтому сожалеть о потерянных миллионах ей точно не придется. К тому же эксперт считает, что певица уже давно перестала привлекать внимание широкой публики.

«Не надо рассказывать сказки, что Соня востребована. У молодежи другие кумиры», — поставил певицу на место Соседов.

В целом же новость о денежных утратах может быть запущена специально, чтобы поддержать статус Ротару. Представители певицы пытаются показать, что мода на музыку меняется, а потребность публики в Софии Ротару остается неизменной.

Другие звезды тем временем пытаются поддерживать свою популярность с помощью публикаций в Instagram. Так, ранее Алла Пугачева обрадовала подписчиков «честным фото».