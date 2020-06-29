Фоменко напугал подписчиков фотографией из реанимации

Москва, 29 июня. Российский шоумен Николай Фоменко опубликовал в своем Instagram фотографию из реанимации, чем вызвал беспокойство многих подписчиков. На снимке артист лежит в кровати, а возле него сидит обеспокоенная женщина.

Опубликованный кадр заставляется задуматься о том, что же все-таки произошло с Фоменко. На нем шоумен лежит на кровати под капельницей, и в целом имеет достаточно болезненный вид. Особенно такие публикации тревожат во время распространения смертельного коронавируса.

Однако внимательные подписчики обратили внимание на тот факт, что публикация сопровождается хэштегом #беспринципные. На самом деле актер находится в полном здравии и принимает участие в съемках нового сериала с аналогичным названием, кадр из которого и был выложен в социальную сеть.

Стоит сказать, что звезды по-разному привлекают внимание к своей персоне, в том числе и при помощи Instаgram. Как сообщалось ранее, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева ранее выложила «честное» фото без ретуши и почти без макияжа, чем обрадовала своих подписчиков.