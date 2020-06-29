Бурунов назвал «чушью» сообщение о крупной краже

Москва, 29 июня. Российский актер театра и кино Сергей Бурунов опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы стал жертвой мошенников.

Ранее РЕН ТВ сообщило, что Бурунов хотел купить компьютер за 270 тысяч рублей. Актер связался с продавцом и перевел ему указанную сумму, однако технику он так и не получил. Как сообщало издание, Бурунов обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Актер опроверг появившуюся в СМИ информацию, назвав ее «чушью».

«Это какая-то чушь очередная. Ни с чем я не столкнулся», — заявил актер в комментарии телеканалу «360».

Бурунов не только снимается в кино и участвует в театральных постановках, но также является востребованным актером озвучки. Известность артист получил после выхода сериала «Полицейский с Рублевки», где сыграл начальника полиции Владимира Яковлева.

Ранее в честь Дня Победы звезды российской эстрады представили песню «Героям посвящается». В клипе снялись Сергей Бурунов, а также Ольга Бузова, Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Машков и ряд других популярных артистов.