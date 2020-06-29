МИД Украины придумал российскую «агрессию» и призвал ментально готовиться к «нападению»

Киев, 29 июня. Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар призвал свою страну ментально готовиться к вероятному «нападению» России. Поводом для фантазии чиновника стали будущие учения российских военных «Кавказ-2020».

Стоит отметить, что маневры запланированы вдали от границы России. Тем не менее Боднар присоединился к группе неназванных экспертов, утверждая, будто нападение на его родину как раз и начнется с Кавказа. В своем «полете мыслей» он также сослался на мнение чинов из НАТО, для которых пугать Украину и Прибалтику Россией стало уже традицией.

В качестве «доказательств» замглавы МИД назвал усиление российских войск на Крымском полуострове и сосредоточение сил на восточной границе Украины.

Заместитель министра рассказал и о донесениях разведки, которая считает, что учения в соседнем государстве могут угрожать Украине.

Причины, по которым Россия может якобы атаковать Украину, лишены всякой логики. Оказывается, нестабильность в России, которую непонятно где увидел Василий Боднар, а также проблемы Крыма с водой — вот что может толкнуть Москву на «агрессию».

Такие безосновательные заявления выгодны Киеву, что и подтвердил украинский чиновник. Спекуляция придуманной российской угрозой позволила Украине получить американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, западные военные вновь взялись за тренировки украинской армии, о чем и рассказал Боднар.