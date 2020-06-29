Колдуны и чародеи ответили предложившему запретить магию депутату Милонову

Москва, 29 июня. Народные целители и шаманы хотят узаконить свое право на осуществление магической деятельности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов неоднократно предлагал законодательно запретить сеансы чародейства и волшебства. Однако данная инициатива не понравилась ворожее Анастасии, которая опубликовала петицию на сайте change.org, предложив коллегам отстаивать свое право на осуществление магической деятельности.

Кроме того, ворожея провела специальный обряд, который поможет Милонову избавиться от негативных мыслей и отказаться от нападок на чародеев, целителей и шаманов.

«Если человек чего-то не видит, это не значит, что этого нет. Магия — она испокон веков. Не денется никуда, какой бы закон ни приняли», — отмечает Анастасия.

Она также добавил, что проведенный ей ритуал «заряжен на хорошее». По словам Анастасии, она является ворожеей в третьем поколении и никогда не делает ничего во вред, передает телеканал «360».

«Закрой птица-девица, раба божьего Виталия от марева, жарева, гнуса и укуса… От всего плохого вас защищаю. От болезней и от плохих мыслей. Дай бог вам счастья и долгих лет жизни», — сказала Анастасия во время обряда.

В свою очередь Милонов ответил ворожее, пожелав ей физического и духовного здоровья.

«Я тоже желаю всем здоровья. Даже астрологам, даже экстрасенсам. Не только физического, но и духовного здоровья, которое не позволит вам за всякую ерунду брать деньги», — сказал Милонов.

Ранее Виталий Милонов предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову ввести маркировку для астрологических прогнозов, которые размещаются в СМИ или запретить их публикацию в России. По словам парламентария, ему известны случаи, когда граждане отказывались от правильных поступков под влиянием прогноза, прочитанного в бульварной газете или журнале.