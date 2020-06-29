Объявившая о разводе с Харламовым Асмус начала приводить себя в форму

Москва, 29 июня. Популярная российская актриса Кристина Асмус заявила, что начала себя приводить в форму перед разводом с юмористом гариком Харламовым. Новый снимок артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

На фотографии актриса запечатлена в спортивной ветровке, велосипедках и массивных кроссовках на толстой подошве.

«Так, скоро разведенка, надо бы в форму себя привести», — написала Асмус.

В комментариях подписчики начали обсуждать развод, о котором ранее объявили Асмус и Харламов, а также посоветовали артистке, наоборот, поправиться.

«Поправиться бы надо», — написал kuzovienkova64. «Ну, раз дошло до развода, значит, так было нужно на данном этапе жизни», — отметил пользователь под ником 7ringsofoecumene. «Все, дождался, выходи за меня», — сделал предложение petliukandrei.

Скандальный блогер Лена Миро ранее раскритиковала Кристину Асмус за ее слова о скандальном разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Артистка косвенно намекнула на то, что причина расставания с комиком заключается в том, что в отношениях работать надо двоим.