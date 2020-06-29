Баранец рассказал, чем подлодка «Князь Олег» удивит противника

Москва, 29 июня. Военный обозреватель «Комсомольской правды» и полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о преимуществах, которыми будет обладать пятый подводный корабль проекта «Борей» «Князь Олег». Планируется, что эта субмарина будет передана флоту уже в этом году.

Всего по проекту «Борей» планируют построить десять подлодок, однако «Князь Олег» является первой серийной субмарина этого класса. Описывающий боевую машину военный эксперт заметил, что этот образец также может стать первым переносчиком гиперзвуковых ракет «Циркон».

Однако «Князь Олег» способен удивить потенциального противника не только этими боеприпасами. На борту корабля также расположатся 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и минно-торпедное вооружение.

Еще одним важным фактором является полное отсутствие в устройстве субмарины иностранных элементов. В интервью для радио Sputnik специалист отметил, что каждые болт и шайба, присутствующие на борту корабля, были изготовлены в РФ.

«Здесь все исключительно российское, как и на всех последних атомных подлодках», – подчеркнул Баранец.

От предыдущих АПЛ «Князя Олега» также отличает гидроакустическая система. Она имеет куда более внушительные характеристики, что должно повысить живучесть подводного судна. Специалист также отметил пониженную шумность корабля и лучшую управляемость.

Российское производство подводных лодок постоянно развивается, в то время как американскому командованию приходится решать весьма серьезные проблемы. Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в комментарии Федеральному агентству новостей назвал причину поставок низкокачественной стали для подлодок ВМС США.