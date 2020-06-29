РЕН ТВ сообщило, что мошенники обманули актера Бурунова на 300 тысяч рублей

Москва, 29 июня. Российский актер театра и кино Сергей Бурунов, известный по роли Вадима Яковлева в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки», стал жертвой мошенников.

Как пишет РЕН ТВ, артист хотели купить в Интернете компьютер, ему приглянулась модель почти за 300 тысяч рублей. Бурунов связался с продавцом и перевел ему указанную сумму, однако технику он так и не получил. Актер решил обратился в правоохранительные органы, отмечает издание. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится проверка, пишут СМИ.

Актер театра, кино и озвучивания, пародист Сергей Брунов известен участие в телевизионном шоу «Большая разница» на Первом канале. Широкую популярность он получил благодаря ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы Ивановы», а также в фильме «Последний богатырь».

Бурунов ранее рассказал, почему ему нравится роль чиновника из сериала «Содержанки» режиссера Константина Богомолова. В нем актер сыграл московского чиновника Игоря Долгачева, которому приходится работать под давлением своего тестя.